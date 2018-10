Sodišče v francoskem mestu Limoges je očeta, ki je svoja sinova, ki sta zdaj stara tri in štiri leta, hranil skoraj izključno s kokakolo, obsodilo na tri mesece zapora. Obsodili so ga zaradi neizpolnjevanja starševskih dolžnosti v zadnjih dveh letih.

Štiriletniku so izpulili že sedem zob, uničenih zaradi sladkorja, mlajši deček pa sploh ne govori. Oba bosta deležna psihološke in zdravstvene obravnave, je povedala Carole Papon, predstavnica združenja Francoske žrtve 87. Po opozorilih socialne službe, ki je s primerom nato seznanila državno tožilstvo, so oba otroka že namestili pri različnih rejniških družinah, kjer ju počasi navajajo na meso in zelenjavo.

Na sojenju je prišlo na dan, da je bil oče alkoholik in da je bil nasilen do soproge in otrok. Po obsodbi je v sredo že začel prestajati kazen.

Carole Papon je povedala, da gre za zelo specifično situacijo v primeru, v katerem je prisoten tudi alkoholizem. Oče, ki ne zna ne brati, ne pisati, ne računati, se ni zavedal resnosti razmer in je vso socialno pomoč porabil za alkohol. Tako je družina v nekaj dneh ostala brez hrane, na voljo je imela samo kokakolo.

Namestnik državnega tožilca Bruno Robinet je povedal, da v stanovanju ni bilo ničesar in da sta bila otroka povsem prepuščena sama sebi. Ni bilo hladilnika niti nobenih igrač, otroka pa sta spala na žimnici brez rjuh. Oče ju je hranil s kolači in kokakolo, je dodal. sta