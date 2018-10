Ljubljančani, ki so naklonjeni večernim družabnostim ob koncih tedna, so minulo soboto zaman klicali taksi službe – telefoni so zvonili v prazno, saj je bila večina taksistov obsojena na večurno razvažanje obiskovalcev koncerta Jana Plestenjaka, ki ga je imel v razprodanih Stožicah ob petindvajsetletnici svoje kariere. Dvanajst tisoč udeležencev je več ur razveseljeval z največjimi uspešnicami in čisto svežo skladbo z naslovom Budala moja mala, na oder pa je povabil še mnoge glasbene kolege in celo Lada Bizovičarja, ki je recikliral parodijo uspešnice Soba 102 (»V sobi sta dve«), s katero sta Plestenjaka z Jurijem Zrncem nekoč nasmejala v oddaji As' ti tud not padu. Prišli so še Modrijani, Nina Pušlar, Poskočni muzikanti in seveda Challe Salle, ki je na youtubu za videospot Lagano nedavno presegel pet milijonov ogledov. Organizatorji trdijo, da Stožice še nikoli niso bile tako polne.

Včasih pa boljše vseeno ne gre, vsaj če sklepamo po TV-uredniku, danes občinskem svetniku Bojanu Travnu , ki se je iz ponorelega medijskega sveta umaknil v Bohinjsko Belo, novo življenje in svojega soproga Marka Viduko pa predstavil v reviji Suzy. Bojan in Marko se posvečata poljedelstvu in sadjarstvu; pridelujeta krompir in zelenjavo, njun sadovnjak pa ima obvladljivih dvanajst dreves. Občasno pomagata planšarjem in pastirjem v gorah ter Bohinj nasploh opisujeta kot izjemno svobodomiseln kraj, saj so tam njuno poroko sprejeli z odprtimi rokami.

Slavko Bobovnik in Helena Blagne ljubitelja rezancev

O tem, kako po spremembi življenjskega sloga hrepeni televizije prav tako naveličani Slavko Bobovnik, v rumenem tisku sicer razmišljajo že nekaj mesecev, a v Zvezdah jih tokrat resno skrbi, kdo ga bo nadomestil po upokojitvi. »Vodilni na Televiziji Slovenija, ki se dobro zavedajo, da bo vrzel, ki bo ostala po njegovem odhodu, težko zapolniti, ga sicer nagovarjajo, naj ostane še kakšno leto ali dve, a se Korošec zdi neomajen,« so v reviji osebno prizadeti in v skrbeh za prihodnost oddaje, ki ne bo enaka brez brkatega nejevoljneža. Pravijo, da na nacionalki kljub vloženemu trudu niso našli nobenega moškega, ki bi si »upal stopiti v njegove čevlje«, in tako so po vzoru slovenske vlade v času gospodarske krize prišli do sklepa, da bo v redu tudi ženska. Menda sta trenutno v igri Tanja Starič in Katja Šeruga, ki bi morala pred časom postati direktorica TVS. Že napol upokojenega Bobovnika so paparaci revije Nova medtem zalotili na tržnici ljubljanskega nakupovalnega središča, kjer sta si s soprogo privoščila tajske rezance. Ona jih sicer ni pojedla do konca, zato je Bobovnik zmazal še njen krožnik.

Rezancem je naklonjena celo Helena Blagne, ki skupaj z Zvezdano Mlakar, Urško Vučak Markež in Salome trenutno promovira gledališko predstavo Menopavza. V intervjuju za revijo Avenija so poleg menopavze obdelale še zdravo življenje, moške in gube. Urška Vučak Markež jih še nima, Zvezdana Mlakar se stara naravno, Salome pa uporablja botoks, saj tako fotografom prihrani čas pri retuširanju fotografij. Helena Blagne gube odpravlja oziroma preprečuje njihov nastanek kot Sofia Loren: s špageti in olivnim oljem. Ta odgovor je še posebno nasmejal Salome, sicer pa je Helena Blagne tudi pokazala, da tovrstna kramljanja z mediji obvlada najbolje od vseh: o menopavzi nima kaj povedati, saj je stara komaj 28 let, na vprašanje »kaj pa moški« pa je odgovorila: »Ah, larifari.«