Istega dne je svoje rezultate predstavilo tudi podjetje Texas Instruments, ki se ukvarja z izdelavo in proizvodnjo računalniških čipov. Podjetje je v tretjem trimesečju imelo 1,58 dolarja dobička na delnico in 4,3 milijarde dolarjev prihodka. Doseženi rezultati so presegli ocene Wall Streeta, ki je pričakoval, da bo podjetje imelo 1,53 dolarja dobička na delnico in 4,3 milijarde dolarjev prihodka. Toda glavni problem objave poslovnih rezultatov so bile poslovne napovedi pri Texas Instruments. Poslovodstvo podjetja je napovedalo za četrto trimesečje od 1,14 do 1,34 dolarja dobička na delnico. Napoved je močno razočarala analitike, ki so pričakovali v zadnjem delu leta 1,38 dolarja dobička na delnico. Seveda je slaba napoved poslovodstva takoj potisnila vrednost delnice nižje.

V sredo je tehnološko podjetje Tesla Motors Inc (TSLA US), ki izdeluje električne avtomobile, objavilo poslovne rezultate za tretje trimesečje 2018. Naj omenim, da so bili to zgodovinski rezultati, saj je bil njihov avto tesla model 3 v ZDA najbolje prodajan avto (po prihodku) in peti najboljši avto po prodanem volumnu. Podjetje je imelo 2,90 dolarja dobička na delnico in 6,8 milijarde dolarjev prihodka. Doseženi rezultati so močno presegli pričakovanja analitikov, ki so pričakovali 0,19 dolarja izgube na delnico in 5,8 milijarde dolarjev vseh prihodkov. Na letni ravni se je prihodek dvignil za 128,6 odstotka. Rezultati so tudi pokazali, da ima podjetje 881 milijonov dolarjev prostega denarnega toka, kar je prav tako močno preseglo pričakovanja pri 280 milijonih dolarjev. Njihov glavni izvršni direktor (CEO) Elon Musk je poudaril, da od zdaj naprej pričakuje, da bo Tesla Inc v prihodnjih kvartalih imela pozitiven denarni tok. Musk se je v konferenčnem klicu dotaknil tudi vprašanja nove tovarne avtomobilov na Kitajskem. Podjetje bo pospešilo čas izgradnje tovarne, saj nameravajo v letu 2019 na Kitajskem izdelati 250.000 modelov 3 in Y. Po objavi odličnih rezultatov in dobrih novic se je vrednost delnice dvignila za 9,81 odstotka, na 316,80 dolarja.

Iskro za padec delniških trgov so tokrat prispevali tehnološki sektor in slabi poslovni rezultati največjih korporacij (Caterpillar, Texas Instruments). Tae Kim, analitik za tehnologijo pri finančnem časopisu Barron's, je menil, da so kriva predvsem tehnološka podjetja, ki izdelujejo računalniške čipe. Podjetji Texas Instruments in Advanced Micro Devices sta v svojih poslovnih rezultatih namreč razkrili zdrs prodaje čipov v tretjem kvartalu in pesimistične napovedi prodaje v prihodnjih obdobjih. V sedanjem trgovalnem tednu so v času pisanja Nasdaq, DAX in Nikkei padli za 2,9, 2,6 in 4,5 odstotka.