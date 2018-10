Test je mogoče izvesti tudi v zelo odmaknjenih krajih in bi lahko nadomestil običajne teste, ki so bolj invazivni in jih običajno izvajajo samo v večjih bolnišnicah.

Vsako leto zaradi tuberkuloze po svetu umre 240.000 otrok. Bolezen je sicer ozdravljiva in redko smrtonosna, če jo pri otrocih pravočasno ugotovijo in zdravijo. V več kot 90 odstotkih primerov smrti zaradi tuberkuloze pri otrocih gre za nezdravljene primere.

Trenutno teste izvajajo na podlagi izbljuvka iz spodnjega dela sapnika. Vzorec nato analizirajo s posebnimi napravami. Ker pa otroci, mlajši od petih let, sami ne morajo izpljuniti ustreznega izbljuvka, so deležni invazivnega in bolečega postopa, ki pogosto zahteva, da morajo v bolnišnici preživeti tudi noč.

Znanstveniki v Indoneziji in Etiopiji, ki so sodelovali z nizozemsko ustanovo za boj proti tuberkulozi KNCV, so sedaj odkrili postopek, kako je mogoče okužbo s tuberkulozo preveriti tudi s pomočjo stolice otrok.