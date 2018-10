Gibanje #MeToo, ki je dodobra pretreslo Hollywood, je svoje naredilo tudi v avstrijskem alpskem smučanju. Vodstvo avstrijske smučarske zveze (ÖSV) je odpustilo neimenovanega trenerja, ki ga je nemški tednik Der Spiegel obtožil, da je bil med moškimi, udeleženimi pri skupinskem posilstvu dekleta, na dan pa prihajajo informacije o drugih posilstvih mladih smučark.

Na vprašanje, zakaj ga niso odpustili že prej, so v zvezi pojasnili z besedami, da so ga zaposlili leta po dogodku in da nikoli ni bil obsojen, zato tudi ni bilo evidenc o njegovem zločinu, po objavi članka v Spieglu pa so opravili notranjo preiskavo ter trenerja, ko so ugotovili, za koga gre, zaslišali, nato pa razdrli pogodbo z njim. Njegove identitete niso hoteli razkriti, je pa predsednik avstrijske smučarske zveze Peter Schröcksnadel v sporočilu za javnost izjavil, da »ÖSV mora biti zgled, od vseh svojih zaposlenih in trenerjev pričakujemo, da bodo imeli brezmadežno kartoteko«, ter dodal, da zveza sočustvuje z žrtvijo domnevnega incidenta.

Med posiljevalci tudi Charly Kahr in Toni Sailer

Izjava zveze je sicer nasprotna temu, kar si o njeni empatiji mislijo žrtve in večji del javnost, slabo pa se je izkazala tudi v primeru nekdanje avstrijske smučarke Nicole Spiess-Werdenigg, saj ni želela raziskati njenih obtožb, ker ni razkrila imen. Werdeniggova je novembra lani časopisu Der Standard namreč povedala, da jo je pri 16 letih posilil moštveni kolega, da je smučarsko akademijo vodil pedofil, da jo je spolno nadlegoval direktor podjetja, ki je proizvajalo smuči, in da je bila v sedemdesetih letih priča več spolnim nadlegovanjem drugih deklet. »O tem nisem govorila z nikomer, ker me je bilo sram,« je dejala Werdeniggova o posilstvu, direktorja, ki jo je otipaval, medtem ko je morala sedeti na njegovih kolenih, pa je opisala kot neokusnega starega moškega, ki ji je rekel, da v svoji ekipi potrebuje takšne tekmovalke, kot je ona. »Dogajalo se je vsem. Pogosto je bil zraven tudi alkohol,« je za Der Standard povedala še ena od nekdanjih smučark, ki pa je želela ostati anonimna. To, da je bila to res redna praksa, pa potrjujejo tudi druge obtožbe.

Eden od posiljevalcev naj bi bil tudi legendarni trener Charly Kahr, ki je žensko smučarsko ekipo vodil med letoma 1966 in 1970, spolnega nadlegovanja in posilstva pa so ga obtožile tri nekdanje smučarke. Danes 86-letni Kahr je zanikal obtožbe, njegov odvetnik pa je dejal, da so jih potegnili iz zraka in da je nesprejemljivo, da Kahra po 50 letih blatijo.

Omenjene afere so ponovno prebudile tudi zanimanje za spolne zločine priljubljenega smučarskega asa Tonija Sailerja, ki je veljal za ljudskega junaka, umrl pa je leta 2009. Neimenovana ženska, ki je danes stara 57 let, trdi, da jo je Sailer posilil, ko je bila stara 14 let, znan pa je tudi dogodek iz leta 1974, ki se je zgodil v Zakopanah na Poljskem. Sailer je takrat v hotelski sobi z dvema jugoslovanskima serviserjema smuči posilil prostitutko, avstrijska vlada pa ga je iz države zvlekla, preden bi ga aretirali.