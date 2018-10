Cepljenje proti gripi je smiselno od oktobra do konca sezone gripe, kar je običajno v marcu, včasih je izrazit upad že v februarju, zelo redke pa so sezone, ko je več primerov gripe tudi v drugi polovici marca. Kot so pojasnili na NIJZ, se pri nas po marcu še vedno pojavljajo posamezni primeri okužb z virusom gripe, v splošnem pa tveganje za okužbo postopno izzveni.

Na NIJZ so tudi zanikali domnevno dolge čakalne vrste za cepljenje proti gripi. Navedli so, da večino tistih, ki se pridejo cepiti, cepijo sproti: »V primerih, da je čakajočih na cepljenje v določenem trenutku več in kdo ne more počakati, jih po dogovoru naročimo na drug termin za cepljenje.« Lani se je po njihovih podatkih cepilo 84.551 ljudi, predlani pa 62.830. Pred približno desetletjem se je cepilo skoraj 200.000 ljudi.

V Sloveniji uporabljamo štirivalentno cepivo proti gripi, ki ga proizvaja in dobavlja francoska farmacevtska družba Sanofi Pasteur. Cena cepljenja je 14 evrov, za osebe z večjim tveganjem pa sedem evrov. Kot so zapisali na NIJZ, gripe v Sloveniji zaenkrat še ni, kdaj bo vrhunec obolevnosti, pa ne morejo napovedati.