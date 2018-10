New York Times je navedel neimenovane sedanje in bivše ameriške visoke uradnike, da Kitajska in Rusija prisluškujeta pogostim telefonskim osebnim pogovorom Trumpa s prijatelji preko iphonov. Na ta način pridobljene podatke in uvid naj bi uporabljali za vplivanje na kroge blizu Trumpu in na politiko ameriške administracije.

Časnik navaja, da so Trumpa njegovi svetovalci večkrat opozorili, da mobilni telefoni niso varni in da jim prisluškujejo. Predsednik tako zaradi pritiska pogosteje uporablja varen fiksni telefon Bele hiše, ne želi pa se odpovedati svojim iphonom. Uslužbenci Bele hiše pravijo, da lahko samo upajo, da se prek mobilnih telefonov ne pogovarja o zaupnih zadevah.

Trump je v današnjem tvitu vsebino »dolgega in dolgočasnega članka« že zanikal z besedami, da je tako poln nepravilnosti, da jih nima časa popravljati. Zatrdil je, da uporablja samo vladne telefone in da ima samo en vladni prenosni telefon, ki ga le redko uporablja. »Žal mi je, zgodba je napačna,« je zapisal.