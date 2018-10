Bruyneel je bil športni direktor v vseh ekipah, za katere je v obdobju od 1999 do 2005 kolesaril Armstrong, in tudi slavil zmage na dirki po Franciji. Kasneje so Američanu dokazali zlorabo prepovedanih sredstev in mu po odmevni dopinški aferi odvzeli vse zmage na touru.

Razsodišče v Lozani je v sredo objavilo, da je Bruyneel dobil dosmrtno prepoved delovanja v kolesarstvu, kar je 54-letni nekdanji kolesarski delavec sprejel. »Rad bi poudaril, da se zavedam številnih napak v preteklosti in sprejemam kazen. Veliko stvari bi si želel narediti drugače, nekatera dejanja globoko obžalujem. Takratno obdobje, tako v vlogi kolesarja kot ekipnega direktorja, je bilo zelo drugačno kot danes,« je v odprtem pismu zapisali Bruyneel.

Epilog odmevnega škandala Odločitev Casa je epilog odmevnega škandala, ki se je začel leta 2012. Ameriška protidopinška agencija (Usada) je Bruyneela zaradi povezav v preiskavi Armstronga obtožila sodelovanja pri zlorabi dopinga, dve leti kasneje pa je Belgijec dobil desetletni suspenz. Svetovna protidopinška agencija (Wada) je za Bruyneela zatem zahtevala dosmrtno prepoved delovanja, takšno kazen je leta 2012 dobil tudi Armstrong. Cas je prišel do zaključka, da je Bruyneel res bil v osrčju dopinške zarote, ki je zaobjela številne ekipe, trajala je več let, udeleženih pa je bilo veliko kolesarjev, zato je nekdanji športni direktor dobil dosmrtno prepoved, saj je bil dejavno udeležen v sistematski doping.