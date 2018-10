Danes točno opoldne je predsednik evropskega parlamenta Antonio Tajani stopil pred parlamentarce in jim slavnostno razglasil odločitev, ki jo je tik pred tem sprejela konferenca predsednikov poslanskih skupin. Letošnji, skupno pa že trideseti lavreat evropskega parlamenta za svobodo misli Saharov je ukrajinski režiser in aktivist Oleg Sencov. Dvainštiridesetletni Ukrajinec zaradi nasprotovanja ruski pripojitvi Krima že tri leta ždi v gulagu na severu Rusije. Sodišče v Rusiji je namreč aktivista, ki je ljudi pozival, naj pri uporu okupaciji ne izvajajo nasilja, spoznalo za krivega terorizma in mu prisodilo 20-letno zaporno kazen zaradi domnevnih požigalnih napadov na dve proruski strankarski pisarni na Krimu in načrtovanja razstrelitve kipa Lenina v Simferopolu.

V rokah ruske policije je Sencov pristal hitro po pripojitvi Krima Rusiji. Že maja leta 2014, torej zgolj dobra dva meseca po razkosanju ukrajinskega ozemlja, so ga aretirali na njegovem domu v glavnem mestu Krima Simferopolu. Trn v ruski peti je bil vse od začetka ukrajinske revolucije, ko je na kijevskem trgu Majdan protestiral tudi proti proruskemu predsedniku Viktorju Janukoviču. Po aretaciji so Sencova nemudoma odpeljali v Moskvo, kjer je bil v priporu kar leto dni, vse do začetka sojenja, za katerega so številne nevladne organizacije pozneje opozarjale, da ni bilo ne pošteno ne pravično, obtožbe pa politično motivirane.

Sporočilo Moskvi Dolgo se ni vedelo, česa ga nameravajo sploh obtožiti. V sklepnem govoru pred sodiščem je neupogljivi Sencov citiral odsek iz literarne klasike 20. stoletja, romana Mojster in Margareta ruskega pisatelja Mihaila Afanasjeviča Bulgakova. Spomnil je, kako se biblična figura Poncij Pilat v romanu zave, da je strahopetstvo največji greh. »Strinjam se z njim. Strahopetstvo je najpomembnejši in najgroznejši greh na Zemlji,« je svojo obrambo pred ruskim sodiščem takrat sklenil Sencov. Evropska unija je njegovo obsodbo opredelila kot jasno kršitev mednarodnega prava in pravnih norm. »Zahtevamo, da se ga nemudoma izpusti,« je ob oznanitvi imena nagrajenca danes odločno dejal Tajani. Z izbiro Sencova za letošnjega dobitnika nagrade Saharova (ta je ime dobila po ruskem Nobelovem nagrajencu, fiziku in disidentu Andreju Saharovu) je evropski parlament izrekel solidarnost z aretiranim in njegovimi prizadevanji. Nagrada je bila torej tudi vnovično politično sporočilo Moskvi, naj izpusti tudi ostale politične zapornike iz Ukrajine (teh naj bi bilo 64) ter seveda zapusti krimski polotok in vzhodno Ukrajino. Prav takšen poziv na Kremelj je namreč danes naslovil predsednik evropskega sveta Donald Tusk.

145 dni gladovne stavke brez učinka Tajanijev poziv k izpustitvi Sencova seveda ni bil prvi. Vse od njegove aretacije se je za njegovo svobodo močno zavzemala evropska filmska akademija. S podpisi številnih znanih režiserjev in filmskih igralcev je pisala odprta pisma ruskim oblastem, naj njihovega ukrajinskega kolega nemudoma izpustijo. Sencov je sicer letos prestal kar 145-dnevno gladovno stavko. Takrat se mu je to skrajno dejanje zdelo edina možnost, da pride na prostost. Dejansko je v tem obdobju EU stopnjevala politični pritisk na Rusijo za njegovo izpustitev. Ugoden politični trenutek ob srečanju G7 in svetovnem nogometnem prvenstvu v Rusiji na koncu ni zadostoval. Resda sta se ukrajinski predsednik Peter Porošenko in ruski predsednik Vladimir Putin pogajala o morebitni izmenjavi ujetnikov, a dogovor slednjič ni bil sklenjen. Nagrado bodo slovesno podelili decembra. Veliko vprašanje je, ali bo do takrat Sencov že svoboden mož in se bo podelitve lahko udeležil.