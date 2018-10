Do še druge spremembe v prvi deseterici je prišlo na petem oziroma šestem mestu, položaja so zamenjali Angleži in Urugvajci.

Slovenske nogometaše v ligi narodov, po štirih tekmah so na četrtem mestu skupine, edino točko so osvojili na zadnji tekmi s Ciprom, čakata še dve tekmi. Najprej bo v petek, 16. novembra, Slovenija gostila Norveško, tri dni kasneje jo čaka gostovanje v Bolgariji.

Nizozemci so pridobili dve mesti in so zdaj 15., tik za Nemci, svetovnimi prvaki iz leta 2014, ki so izgubili dve mesti.

Največji premik na lestvici je uspel Gibraltarju, ki je napredoval za osem mest in je 190. na svetu. Do tega so gibraltarski nogometaši prišli po zaslugi zgodovinskih prvih dveh uradnih zmagah proti Armeniji in Liechtensteinu v ligi narodov.