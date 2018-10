Mejni prehod bo zaprt, dokler se stanje ne bo normaliziralo, je poročala regionalna televizija N1. Kot dodaja, je policija BiH v sredo zvečer odstranila migrante stran od meje, kjer so nato ob ognjih prespali na prostem. Med migranti, ki želijo vstopiti na Hrvaško in nadaljevati pot proti državam Zahodne Evrope, so tudi ženske in otroci.

Hrvaška policija je na hrvaški strani meje postavila fizične ovire, danes pa so se okrepili s kolegi iz posebnih policijskih enot.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v sredo izjavil, da je na hrvaški strani meje zadostno število policistov, da bodo uspešno nadzirali mejo.

Minister za varnost BiH Dragan Mektić je povedal, da situacija ni enostavna, a da bodo storili vse, da zavarujejo mejo in ne dovolijo migrantom vstopa na Hrvaško.

Nekaj sto migrantov se je pri poskusu vdora na Hrvaško v sredo spopadlo s policisti obeh držav. Med lažje poškodovanimi sta bila dva hrvaška policista in trije migranti, je danes poročal Večernji list.