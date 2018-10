Red Sox, ki so bili sicer s 108 zmagami najboljša ekipa rednega dela sezone, so na skoraj pomrznjenem Fenway Parku, kjer je bilo le pet stopinj Celzija, razliko naredili v peti menjavi, ko so zadeli trikrat in si pripravili lep teren, da na prestolu lige MLB nasledijo Houston Astros. Slednji so lani v velikem finalu s 4:3 v zmagah ugnali Dodgers. Boston Red Sox, ki so v polfinalu izločili lanske prvake, lovijo deveti naslov v klubski zgodovini, LA Dodgers pa jih imajo za zdaj šest.