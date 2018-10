Pivovarna Laško Union je lani na slovenskem trgu prodala dva odstotka manj piva kot leta 2016. Po pojasnilih uprave pivovarne je prišlo do strukturne spremembe v smislu ukinitve prodaje t.i. trgovskih blagovnih znamk, medtem ko se je prodaja piva lastnih blagovnih znamk povečala.

Medtem je Pivovarna Laško Union, v kateri je bilo konec lanskega leta 592 zaposlenih, na tuje trge v letu 2017 prodala 13,2 odstotka več piva kot leto prej.

Za pivovarno sta bila lani na lokaciji Laško prioritetna projekta proizvodnja piva Heineken in dokončanje nabave polnilne opreme v skladu s Heinekenovimi standardi za polnjenje pločevink in nepovratnih steklenic. Za proizvodnjo Heinekena so že lani začeli s pripravo projekta proizvodnje heinekena in izgradnjo stavbe za tanke, ki so jo dokončali junija letos.

Izvedenih je bilo še 16 drugih projektov, med katerimi je bil pomembnejši inovacijski projekt hladne pasterizacije piva v povratnih steklenicah.

Na lokaciji Ljubljana sta bila lani prioritetna projekta proizvodnja ciderja in zamenjava programske opreme v regalnem skladišču. Izpeljali so tudi še ostale projekte za izboljšanje varnosti, ureditev absorbcije zvoka, predelavo linij za sode ter nekatere druge optimizacije.