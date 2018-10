Noč čarovnic (David Gordon Green, 2018) Najboljši otvoritveni vikend za kateri koli film iz franšize Noč čarovnic, najboljši otvoritveni vikend za grozljivko z žensko v glavni vlogi in najboljši otvoritveni vikend za film katerega koli žanra z glavno igralko, starejšo od 55 let. To je le nekaj dosežkov najnovejše Noči čarovnic v ZDA, ki nadaljuje Noč grozljivk iz leta 1978, le da 40 let pozneje. Spet z Jamie Lee Curtis v vlogi Laurie Strode, ki ne več tako plašno beži pred zamaskiranim serijskim morilcem Michaelom Myersom (Nick Castle), in spet z Johnom Carpenterjem, le da v vlogi izvršnega producenta, ne pa tudi režiserja.

Park groze (Gregory Plotkin, 2018) Park groze je še ena v vrsti predvidljivih srhljivk, v katerih zamaskirani neznanec lovi prestrašeno mularijo. Tokrat je to skupina prijateljev, ki v zabaviščnem parku postanejo tarča psihopatskega serijskega morilca, pri tem pa mislijo, da je vse samo del predstave. Vizualno se v filmu dogaja veliko, žanru primerno pa ne manjka niti zlivanja krvi, za možgane pa v tej grozljivki ni nobenih izzivov, prav tako ni znanih obrazov, ki jih v filmih radi gledamo. Igrajo Amy Forsyth, Reign Edwards, Bex Taylor Klaus, Tony Todd, Michael Tourek in drugi.

Ko izgubiš vse (Xavier Legrand, 2017) Z nagradama za najboljšo režijo in najboljši prvenec, ki ju je prejel v Benetkah, Xavier Legrand med gledalce prinaša pretresljivo družinsko dramo o bitki staršev za skrbništvo nad otrokom, ki spominja tudi na filme bratov Dardenne in nekatere druge evropske režiserje. Kot je povedal Legrand, so ga pri pisanju scenarija vodili filmi Kramer proti Kramerju, Noč lovca in Izžarevanje, rezultat pa je mešanica vsega tega, kar pomeni, da ne gre samo za družinsko dramo, ampak tudi temačni triler ali celo srhljivko, ki ne bo nikogar pustila hladnega.

Luis in vesoljčki (Sean McCormack in brata Lauenstein, 2018) Luis in vesoljčki je animirani film za najmlajše, zgodba o dvanajstletnem Luisu Sonntagu, ki živi sam z očetom in ga v prostem času blazno zanimajo neznani leteči predmeti. Kot se za risanko spodobi, Luis dejansko spozna tri pisane nezemljančke, ki so na Zemljo prihiteli zaradi posebne masažne podloge, ki so jo videli v reklami. Dober marketing, ni kaj. Koprodukcija Nemčije, Luksemburga in Danske sicer poskrbi za spodobno mešanico nenavadnih dogodkov in običajnih težav mladostnikov, smeh in dramo, a z nenavdahnjeno podobo ne bo ostala v spominu prav dolgo.