Instalacijo po pisanju britanskega Guardiana Quinn snuje že tri leta. Kar se je leta 2015 začelo kot risba na ovojnem papirju od čokolade, se je do danes razvilo v popolnoma dodelan koncept: par kock in v vsaki tona zamrznjene krvi. V eni bo kri beguncev, v drugi nebeguncev, darovale pa jo bodo tudi znane osebnosti, kot so Kate Moss, Jude Law in Paul McCartney.

Vendar javnost ne bo vedela, čigava kri je v kateri kocki, kar naj bi pri občinstvu spodbudilo razmišljanje o bistvenih podobnosti, ki so nam ljudem skupne. »Izhodišča točka skulpture je, da smo pod kožo vsi enaki,« je povedal Quinn, ki prav tako ne bo vedel, čigava kri je v kateri kocki.

Ideja se sicer zdi preprosta, izvedba pa je po po pisanju spletnega portala vse prej kot to. Kri bo Quinn skušal zbrati v manjših laboratorijih, ki jih bo januarja vzpostavil v več mestih. Darovalci bodo prispevali toliko krvi, kolikor bodo sami čutili, da jo lahko, starost ne bo omejitev.