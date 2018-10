Naš uspeh sloni na ideji, kako spremeniti neuporabno industrijo odpadkov v uporabno in ekološko, torej uresničiti projekt krožnega gospodarstva v praksi. Če pa bi nam uspelo v Sloveniji izumiti tableto proti zavisti, bi bil to res pravi hit.

Nikoli se nisem obremenjeval s tem, da bi postali gazela, bolj pomembno mi je bilo, da bi dobro vodil podjetje in imel zadovoljne delavce. Ti so gonilo uspeha. Sam se pogosto počutim kot trener nogometne ekipe, v kateri je treba paziti tako na obrambo kot na napad, ob tem pa je včasih treba podeliti tudi kakšen rumeni ali rdeči karton.

Če hočeš delati za Mercedes, ne smeš podcenjevati stoenke. Za oba je treba delati enako dobro. Okolje je tako, kot je, različni smo ljudje. Naše podjetje je živ dokaz, da se tudi v slovenskem okolju da uspeti. Smo bojevniki, ki se bomo borili še naprej, ob tem pa upali, da bo vlada bolj upoštevala naše nasvete.

Za nas ni bilo nikoli dvoma o tem, ali je v Sloveniji dovolj znanja in želje po napredku, zato ne smemo biti zaskrbljeni. Tudi sami smo z lastnim znanjem in izkušnjami sledili svetovnim trendom in postali vodilni na področju kovaških palic. Živimo v dobi aluminija, zato vidimo možnost za rast predvsem v letalski industriji.

Če nam uspe iz Železnikov priti po naših cestah do Ljubljane, nam lahko uspe tudi dlje. Ni pomembno, od kod prihajamo, temveč da imamo dober izdelek za dobro ceno. Tako kot vlaganje v razvoj in globalno usmerjenost sta pomembna tudi spremljanje potreb kupcev in prilagajanje. Neradi napovedujemo, vendar se osredotočamo na konstantno, a stabilno rast.

Za mlade sta ključna entuziazem in ideja, znanje lahko pridobiš tudi pozneje. Entuziazem je tisto, kar vleče, ne glede na to, kaj počneš. Pomemben je cilj. Če ga ni, tudi motivacije ne more biti. Od kod naša rast? Ker smo razmišljali o uporabniku; naše luči so zgolj posledica.

Gazele so ambasadorji uspeha. So podjetja, ki s svojo odličnostjo, prodornostjo, inovativnostjo in pogumom vlečejo slovenski voz razvoja naprej. Med številnimi takimi podjetji v Sloveniji je 18. izdaja Gazel izpostavila šest zmagovalcev in med njimi enega, ki je bil po svojih poslovnih rezultatih še za odtenek boljši od drugih.