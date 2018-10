Katera podjetja so prejemniki prestižnega priznanja zlata, srebrna in bronasta gazela leta, odloči Svet Gazela, ki je sestavljen iz dosedanjih zlatih gazel in uglednih predstavnikov akademske, civilne in poslovne javnosti ter deležnikov blagovne znamke Gazela. Odločitev je sprejeta s konsenzom glede na gospodarski uspeh, zmogljivost rasti in družbeni odtis finalistov. A gazele ne predstavljajo zgolj številk, temveč so to podjetja, ki so na svojem področju med najboljšimi na svetu, ki v svoji dejavnosti postavljajo standarde in ki se ponašajo z zavidanja vrednimi inovacijami. Tako je tudi letos, ko so prejemniki priznanj regijskih gazel tako svetovni prvaki v biotehnološkem raziskovanju in razvoju kot v kovaštvu, strojih za obdelavo lesa in razvoju avtomobilskih komponent. Vsem pa je skupno, da so motor rasti in predstavljajo zgled, kakšne možnosti za rast imajo podjetja v Sloveniji.

Poklon inovativnosti, smelosti in ambicioznosti

»Zdrava moč slovenskega gospodarstva temelji na stotinah gazel, ki so podjetja z vizijo, strategijo in pogumom. To so inovativna in kreativna podjetja, ki združujejo kreativno žilico in tehnološka znanja ter so zgled poslovne uspešnosti in odličnosti,« je na podelitvi prestižnih priznanj zbrane nagovoril Bojan Petan, predsednik uprave družbe Dnevnik. »Naš projekt Gazela je poklon kakovostni, vzdržni, trajnostni, socialno odgovorni rasti. Je izrekanje priznanja podjetništvu, ki ga odlikujejo vizija, inovativnost, ustvarjalnost, prizadevnost, delavnost, smelost, srčnost in ambicioznost.« Kot je še izpostavil, pričakujemo vizijo, strategijo, pogum in sposobnost nosilcev oblasti, da zagotovijo transparentne zakonske okvire in enakopravne, stabilne in jasne pogoje poslovanja za vse gospodarske subjekte v državi.

Mirko Strašek, predsednik Sveta Gazela, direktor podjetja KLS Ljubno, prejemnik zlate gazele 2011, pa je v svojem nagovoru dejal, da podjetniki potrebujejo spodbudno gospodarsko okolje, da bodo lahko hitreje napredovali. »Blagostanja in socialne varnosti v državi ni brez gospodarske uspešnosti,« je še poudaril in nadaljeval, da je za finančno samostojnost in minimalno zadolženost države najprej treba ustvariti pogoje za stalno in dovolj hitro rast dodane vrednosti. »Najpomembnejši temelj za doseganje tega cilja je rast produktivnosti vsakega posameznika, vsake družbe in države. To je najtežje. O tem, o ustvarjanju, se moramo več pogovarjati. Šele nato lahko delimo. S spodbudno davčno politiko je treba spodbujati rast in nastajanje novih gazel. Nižja obdavčitev dela in dohodkov bo prinesla hitrejšo rast dodane vrednosti in plač. Tako bodo lahko prilivi v državno davčno blagajno iz leta v leto večji.«