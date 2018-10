Naše gospodarstvo je že kar nekaj let v vzponu, gospodarska rast je rekordna, ves čas smo nad povprečjem EU. S prireditvami, kot je Gazela, lahko populariziramo podjetništvo in dajemo spodbudo podjetnikom za nadaljnji trud, kar je pomembno. Za uspešno družbo potrebujemo uravnotežen odnos med javnim in zasebnim sektorjem. Take prireditve me navdajajo s prepričanjem, da se je vredno truditi za stabilno in konkurenčno poslovno okolje.

Koalicijski sporazum je bil zlorabljen za neke ozke interese in preveč je bilo nepotrebne panike. Odgovorno trdim, da je ta vlada močna na gospodarskem področju, in verjamem, da bomo poskrbeli, da bomo dosegli cilj uravnoteženega odnosa med javnim in zasebnim sektorjem, ne da bi škodovali konkurenčnemu, predvidljivemu in stabilnemu poslovnemu okolju.

Nagrada gazela leta je vsekakor pomembno priznanje tistim, ki predstavljajo sedanjost in prihodnost slovenskega gospodarstva. Vsi vemo, da je rast eden ključnih ciljev, gazele pa so najboljši dokaz, da v Sloveniji to znamo in zmoremo.

Na naše bodoče odločitve bodo vplivali predvsem tisti dejavniki, ki dejansko vodijo k temu, da lahko čim več ustvarimo, saj šele potem lahko tudi več delimo.

Podjetništvo je izjemnega pomena za Slovenijo, saj ji zagotavlja stabilen temelj. Take nagrade pa so pomembne, da to podjetništvo populariziramo in da čim več ljudi spozna, da je v tem lepa prihodnost.

Nasprotujem vsakemu poslabšanju pogojev gospodarjenja, zato nasprotujem tudi višji obdavčitvi dobička. Zelo si želim, da bi tako davčna kot druga zakonodaja šla v drugo smer – da bi bilo poslovati čim laže in da bi podjetniki, ki so pripravljeni vložiti ves čas in denar v podjetja, od tega nekaj imeli.

Ta nagrada je zelo pomembna za dvig kulture podjetništva v Sloveniji. Podjetništvo je zelo naporno in podjetniki, posebej v gazelah, gledajo predvsem na dobrobit podjetja in ne na dobičke. A ker je denar motor za podjetja, smo podjetniki zelo občutljivi za to, kdo in kako ga upravlja.