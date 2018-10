Slovenska vratarja Samir Handanović in Jan Oblak sta v tretjem krogu skupinskega dela lige prvakov ostala brez točk. Handanović je blestel z devetimi obrambami ob porazu bledega Interja v Barceloni (2:0), Oblak pa je z Atleticom prejel štiri gole v Dortmundu in enkrat uspešno posredoval, ko je žoga letela v okvir njegovih vrat. To je bil najhujši poraz Atletica, odkar ga vodi argentinski trener Diego Simeone.

Barcelona kreativna brez Messija Barcelona se je v derbiju večera proti Interju predstavila brez poškodovanega Lionela Messija, ki je z opornico na desni roki sedel na tribuni. To je bila sedemindvajseta tekma, ki jo je Lionel Messi od svojega debija v ligi prvakov izpustil v dresu španskih prvakov. Barcelona je na mednarodni ravni v tem obdobju vpisala enaindvajset zmag, dva remija in štiri poraze. Sinoči je v njegove čevlje stopil brazilski nogometaš Philippe Coutinho in bil s soigralci zaslužen, da Barcelona v najvišjem evropskem tekmovanju ostaja neporažena na domačem igrišču vse od maja 2013, ko je izgubila polfinale z Bayernom. Od tedaj je dosegla šestindvajset zmag in dva remija. Proti Interju je narekovala ritem igre in podjetnejšo predstavo kronala z vodstvom po golu Rafinhe, ki je iz bližine ukanil upokojenega slovenskega reprezentančnega vratarja Samirja Handanovića. Rafinha je z evropskim prvencem postal 78. nogometaš, ki je v ligi prvakov zadel za Barcelono, kar je rekord med vsemi udeleženci tekmovanja. Katalonci so bili v drugem polčasu blizu povišanju vodstva, a je Barcelono v obup spravljal ravno Handanović, ki ga je rešila tudi prečka. V izdihljajih tekme je bil nemočen ob strelu Jordija Albe. Pozno popoldne je v skupini B vse kazalo na prvo evropsko zmago Tottenhama v novi sezoni. Angleži so se v Eindhovnu vrnili po zaostanku, a jim prednosti z 2:1 navkljub pobudi ni uspelo ohraniti do konca. Tekma se je zalomila, ko je deset minut pred koncem ob nepazljivi obrambi rdeči karton prejel vratar Tottenhama Hugo Lloris. Za delitev točk je poskrbel Luuk de Jong, nizozemski vratar Jeroen Zoet pa je zbral sedem obramb, kar je klubski rekord na domačih evropskih preizkušnjah. Zoet je v obup spravljal predvsem angleškega asa Harryja Kana.

Nov visok poraz Crvene zvezde V Parizu je pri Saint Germainu gostoval Napoli s trenerskim lisjakom Carlom Ancelottijem. PSG je imel pred obračunom negativno statistiko z italijanskimi predstavniki – na štirih tekmah z Milanom je dvakrat izgubil in dvakrat remiziral. Francoskim prvakom se je ponesrečil tudi uvod z Napolijem, ki ga je v vodstvo popeljal Lorenzo Insigne. Na zadnjih petih tekmah je Insigne dosegel štiri gole in stresel vratnico proti Crveni zvezdi. Parižani so v drugem polčasu pritiskali in izenačili po avtogolu. Ko je za Napoli zadel Dries Mertens, je že kazalo na zmago gostov, a je PSG v sodnikovem podaljšku rešil Angel Di Maria. Beograjčani se v Liverpoolu niso pobrali po katastrofi v minulem krogu proti PSG, ko so prejeli pol ducata golov. Zadnji finalisti lige prvakov so srbskega predstavnika odpravili s 4:0. Mohamed Sallah je na petinšestdeseti tekmi za Liverpool dosegel jubilejni petdeseti gol v različnih tekmovanjih.