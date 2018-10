Po polovici predtekmovanja v ligi prvakov je v skupinah od E do H le Juventus osvojil poln izkupiček. Stara dama je v letošnji sezoni tako po igri kot rezultatih še izrazitejša kandidatka za osvojitev evropskega prestola. Italijanskim prvakom se je prvič pripetilo, da so v ligi prvakov dobili pet zaporednih tekem v gosteh. V torek zvečer so nadigrali tudi Manchester United, ki pod vodstvom Joseja Mourinha preživlja veliko krizo.

Na kultnem stadionu Old Trafford je odločil zadetek Paula Dybale, ki je imel v napadu veliko prostora, saj so se Angleži preveč osredotočili na pokrivanje Cristiana Ronalda. Dybala je na zadnjih štirih evropskih tekmah zabil pet golov, kolikor jih je pred tem vpisal na skupno štiriindvajsetih obračunih lige prvakov. Juventus odlikuje dominantna igra, s katero zasenči in onemogoči tekmece. Razlika na igrišču je bila tako izrazita, kot kažeta položaja Uniteda in Juventsa v domačih prvenstvih. Manchester je v angleški ligi šele na desetem mestu, Juve je v italijanskem prvenstvu brez poraza prepričljivo prvi.

Kritikam se znova ni mogel izogniti Jose Mourinho. United je na zadnjih trinajstih domačih tekmah v vseh tekmovanjih izgubil že četrtič. Pred tem je toliko porazov zbral na 81 tekmah skupaj. »Kako doseči raven Juventusa, Barcelone, Reala, Cityja? S kupovanjem igralcev. Ni enostavno, saj najboljši igralci že nastopajo za najboljše klube. Mi moramo ustvarjati z igralskim kadrom, ki ga imamo,« je komentiral Jose Mourinho, ki je s svojim moštvom zaradi gneče na cestah že drugič zapored zamudil na evropsko preizkušnjo. Ko je portugalski trener uvidel, da klubski avtobus potuje prepočasi, se je do stadiona odpravil kar peš.

Na majavih temeljih pa je trenerski stolček Julena Lopeteguija pri Realu iz Madrida. Kraljevski klub je proti skromni Viktorii iz Plzna dosegel prvo zmago po 31 dneh suše. Pred tem je v drugi polovici septembra slavil v španskem prvenstvu proti Espanyolu. Real je bil znova le bleda senca moštva, ki je v minuli sezoni osvojilo evropsko krono. Špance je v vodstvo popeljal Karim Benzema, ki je po Lionelu Messiju in Raulu Gonzalesu postal šele tretji nogometaš, ki je v ligi prvakov dosegel zadetek v štirinajsti sezoni zapovrstjo. Lopetegui si je z zmago v ligi prvakov rešil položaj, zato bo vodil Madridčane na nedeljskem velikem derbiju v Barceloni. Časopisi iz Madrida so enotnega mnenja, da bo Real v primeru poraza v Kataloniji zamenjal Lopeteguija, obenem pa ocenjujejo, da nad moštvom še pred nobenim »el clasicom« ni viselo toliko dvomov.

Dodajmo, da je Manchester City storil velik korak na poti do napredovanja. Na gostovanju pri Šahtarju je kot prvi angleški klub v zgodovini vpisal zmago. Pred tem so bili Angleži petkrat poraženi, dvakrat sta se tekmi končali z remijem. Po petih letih je Bayern drugič zapored v ligi prvakov ohranil mrežo nedotaknjeno in na gostovanju v Atenah dosegel stoto zmago nemških predstavnikov v gosteh v ligi prvakov. Bayern jih je med vsemi nemškimi klubi zbral največ (48). Huda nesreča se je zgodila v Rimu, kjer so navijači CSKA v okajenem stanju na postaji podzemne železnice Repubblica skakali po tekočih stopnicah, ki so se zrušile. Poškodovanih je vsaj trideset ljudi.