»Krožišča so postala pomemben del javnega prostora, pri čemer ne gre zgolj za objekte, ki so umeščeni vanje, ampak tudi za širše učinke na prostor, ki jih je treba obravnavati z več zornih kotov,« je razloge za torkov simpozij o krožiščih pojasnil pobudnik dogodka, krajinski arhitekt Zaš Brezar, sicer urednik spletne platforme Landezine. Fenomenu krožišč, ki ni značilen le za Slovenijo, temveč za vso Evropo, se je tako v avditoriju Moderne galerije posvetilo dober ducat strokovnjakov z različnih področij, od gradbenikov in arhitektov do družboslovcev in umetnikov.

Nikogaršnji prostori Za uvod sta fotograf Jaka Babnik in umetnostni zgodovinar Miha Colner predstavila projekt Top lokacija, v okviru katerega sta dokumentirala ureditve slovenskih krožišč, vključno s skulpturami ali drugimi dekoracijami v njihovem središču; pri tem sta ugotovila, da je opremljanje krožišč stihijsko, prepuščeno zasebnim odločitvam lokalnih veljakov, in da se posledično v njih znajdejo tako umetniška dela ali različni ready-made objekti kot tudi različne predimenzionirane banalnosti – od ogromne žogice za golf do orjaške pletenke za vino. Krožišč je v Sloveniji okoli 550, je povedal inženir Tomaž Tollazzi, eden njihovih prvih projektantov pri nas, in naštel nekaj njihovih prednosti, kot so večja varnost, boljši pretok prometa in podobno; zanimiv je bil tudi podatek, da otok sredi krožišča (skupaj z morebitno likovno ali drugo vsebino) ni v pristojnosti gradbenikov. Ravno vsebina otoka pa je tista, ki krožišča najbolj določa, ne le v estetskem, ampak tudi v prometnem pogledu, kot je opozorila krajinska arhitektka Darja Matjašec, saj predmeti v krožišču pogosto motijo voznikovo pozornost, slabšajo preglednost in s tem varnost, hkrati pa lokalno identiteto večkrat naredijo plitvejšo, namesto da bi jo poglobili.