Ob napovedi obiska svetovalca ameriškega predsednika za nacionalno varnost Johna Boltona v Rusiji in treh kavkaških državah so iz Kremlja najprej sporočili, da ne predvidevajo njegovega srečanja s predsednikom Vladimirjem Putinom, da pa bo z drugimi sogovorniki obravnaval vse plasti meddržavnih odnosov, ki so v »obžalovanja vrednem stanju«. Putinov svetovalec za mednarodne zadeve Jurij Ušakov je tudi dejal, da ne načrtujejo pogovora o novem rusko-ameriškem vrhu. Bolton se je pred tem nazadnje v Moskvi mudil prav zaradi priprav srečanja Donalda Trumpa in Putina v Helsinkih v začetku letošnjega poletja.

Toda težišče tokratnega Boltonovega obiska Rusije se je tako rekoč tik pred zdajci prevesilo v nevarne vode jedrskega oboroževanja, potem ko je menda sam poskrbel za Trumpovo objavo odstopa od leta 1987 sklenjenega sporazuma s tedaj še Sovjetsko zvezo o prepovedi jedrskih raket kratkega in srednjega dosega (INF). Očitno je to Putina prepričalo, da je v torek vendarle sprejel ameriškega »emisarja« na poldrugo uro trajajoči pogovor, ki ga je začel s trpko opazko. »Na grbu Združenih držav je upodobljen orel, ki drži v krempljih na eni strani trinajst puščic in na drugi oljčno vejico. Moje vprašanje je, ali je orel pogoltnil vse olive in pustil samo puščice,« je zbodel ameriškega gosta, ki mu je odvrnil, da ne prinaša nobenih oliv. Je pa kasneje ruskemu predsedniku prenesel, da Trumpa veseli, ker ga bo videl novembra v Parizu na praznovanju ob stoti obletnici podpisa mirovnega sporazuma v prvi svetovni vojni. Putin je ob tem ocenil, da bi bilo koristno nadaljevati neposredni dialog na vrhu, in novo dvostransko srečanje je bilo s Trumpovo pripravljenostjo praktično dorečeno z opombo, da bo podrobnejši dogovor še sledil. Iz Kremlja so včeraj sporočili, da so pripravljeni tudi na morebiten uradni obisk Vladimirja Putina v ZDA enkrat v prihodnjem letu. Po navedbah tiskovnega predstavnika Dmitrija Peskova odločitev o tem še ni bila sprejeta, po mnenju političnih analitikov pa bo pri tem pomembno vlogo igralo prav dogajanje po napovedanem ameriškem odstopu od sporazuma, ki velja za enega izmed temeljev evropske varnosti in sta se mu odločno v bran postavili zlasti Nemčija in Francija.

Strah pred raketami (še) odveč Bolton je po pogovorih v Kremlju evropske strahove pred ponovnim nameščanjem jedrskih raket kratkega in srednjega dosega na stari celini miril z izjavo, da je do tega »še dolga pot«, in dodal, da so črnoglede napovedi o posledicah odpovedi omenjenega sporazuma daleč pretirane. Spomnil je na ameriški odstop od sporazuma o protibalističnih raketah leta 2002 in dejal, da se tovrstne »napovedi niso uresničile niti takrat niti se ne bodo zdaj«. Da novo nameščanje jedrskih raket v Evropi zaradi očitkov Rusiji, da krši INF, ni verjetno, je v prvem komentarju na najnovejši ameriško-ruski zaplet včeraj novinarjem dejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Ob tem je dodal, da se vse zaveznice strinjajo, da ZDA spoštujejo pogodbo, da pa je »problem, grožnja in izziv rusko obnašanje«.