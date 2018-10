Gospodarstvo evrskega območja je zaznamovano zaradi svetovne trgovinske vojne, kar se odraža v oktobrskem odčitku PMI-indeksa tako za nemško kakor tudi evropsko gospodarstvo. Upočasnitev rasti gospodarske aktivnosti je predvsem posledica upočasnitve izvoza, ki jo mnogi povezujejo s trgovinskimi vojnami in tarifami. Po objavi PMI-indeksov za evrsko območje je evro izgubil in v primerjavi z dolarjem včeraj prvič po letošnjem avgustu padel pod raven 1,14 dolarja za evro in tako izgubil okoli 0,6 odstotka. Ob vsem tem pa ne smemo pozabiti težav, povezanih z italijanskim proračunom, in dejstva, da je v zraku še vedno morebitna vpeljava 10-odstotnih tarif na uvoz avtomobilov v ZDA, ki bi poleg okoljevarstvenih zahtev, ki trenutno tarejo industrijo, dodatno negativno vplivala na dobičkonosnost evropskih proizvajalcev avtomobilov. Medtem ko podatki kažejo upadanje rasti gospodarske aktivnosti v območju evra, je ta v ZDA zrasla. PMI-indeks za ZDA se je s septembrskih 53,9 točke oktobra povišal na 54,8 točke. Iz omenjenih podatkov sledi, da je za bližnjo prihodnost investicijski pogled dobro obrniti na ameriške trge, predvsem pa na tista podjetja, ki bodo utrpela čim manj stroškov in čim nižji upad prihodkov z vpeljavo novih tarif med ZDA in Kitajsko. Na podlagi zgoraj navedenih podatkov niti ne preseneča dejstvo, da je nemški borzni indeks DAX v oktobrski korekciji, ki smo ji priča že od začetka meseca, izgubil več kot 8,7 odstotka, ameriški borzni indeks S&P500 pa »le« dobrih pet odstotkov. Torej, kot že večkrat omenjeno, je do konca letošnjega leta vsaj v povprečju pričakovati ugodnejše gibanje tržnih cenitev na ameriških kapitalskih trgih kakor na evropskih.