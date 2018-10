Dobra predstava proti Mariboru je, ne glede na poraz, dvignila samozavest v taboru Gorice. Celo do te mere, da se je domači trener Miran Srebrnič odločil, da bo proti Muri odpočil nekaj ključnih standardnih igralcev: Žiga Lipušček in Andrej Kotnik sta bila na tribuni, Rok Grudina in Jani Curk pa na klopi. Po novih 0:3, tokrat tako rekoč brez izstreljenega naboja, je po tekmi Miran Srebrnič priznal: »Izkazalo se je, da ta odločitev ni bila prava.« Se je pa ob tem seveda vprašal: »Kje se bodo pa kalili mladi igralci, če ne na takšnih tekmah?«

Mar to pomeni, da so v Novi Gorici žrtvovali pokal za dolgoročnejše cilje? Murin trener Ante Šimundža je zaigral zgolj brez Matica Maruška, zato pa po vodilnem zadetku Nika Lorbka, ki je bil natančen v 12. minuti, uspel z rezervistom Amadejem Marošo, ki je na nedosegljivih 3:0 povišal z goloma v 85. in 91. minuti. »Trener nas je dobro pripravil na tekmo,« je izpostavil dvakratni strelec Amadej Maroša. Šimundža je pohvalil svoje fante, na novinarsko vprašanje, ali so ga morda v zadnjem času kaj klicali z Nogometne zveze Slovenije, pa se je zgolj nasmehnil.

Potem ko so nogometaši Krškega na domačem stadionu Matije Gubca vodili že z 2:0 (zadela sta Ante Vukušić v 19. minuti in Leo Ejup v 50.), je kazalo na gladko zmago proti Aluminiju. Toda v nadaljevanju tekme so gostje iz Kidričevega poskrbeli za izenačenje in dobro izhodišče pred povratnim dvobojem na domačem igrišču: najprej je v 60. minuti za zmanjšanje zaostanka na 1:2 zadel Tadej Trdina, v 79. minuti pa je izenačujoči gol dosegel Nemanja Jakšić.

Povratne tekme četrtfinala pokala Slovenije (sreda, 31. oktober), ob 13. uri: Mura – Gorica, ob 17. uri: Domžale – Maribor, ob 18. uri: Aluminij – Krško, ob 20. uri: Olimpija – Koper.