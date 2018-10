Gradbena dela ob daljnovodu nedaleč stran od PST in športnega parka Stožice so v polnem teku. Delavci podjetja C & G so v zemljo že položili kable, ki bodo nadomestili tiste na daljnovodu, zdaj dokončujejo še zemeljska dela, sredi novembra pa bo sledil najbolj spektakularen del: podiranje dveh visokih stebrov daljnovoda. Čeprav gre le za približno 300 metrov daljnovoda, bo naložba stala kar 1,38 milijona evrov. V Elektru Ljubljana so nam pojasnili, da bodo na ljubljanski občini poravnali strošek gradbenih del v višini slabih 511.000 evrov, medtem ko bodo sami poravnali 867.