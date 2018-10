Kot kaže, bo poolimpijska sezona v alpskem smučanju, ki se ta konec začenja z veleslalomskima uvodoma v Söldnu, postregla z novimi mejniki velemojstrov snežnih strmin. To sicer v športu ni običajno, saj veliko najboljših športnikov prvo leto po olimpijskih igrah spočije svoje telo, zdravi poškodbe ter pazljivo izbira tekmovanja, da ohranja stik z vrhom. Toda v alpskem smučanju je trenutno na vrhuncu moči nekaj zvezdnikov, ki želijo preseči osvojene lovorike ali prehiteti doslej najboljše.

Prvokategorniki so Marcel Hirscher, Lindsey Vonn in Mikaela Shiffrin. Devetindvajsetletni Avstrijec bo po izjemni lanski sezoni, ki jo je ob vseh uspehih kronal z dvema zlatima olimpijskima kolajnama, lovil osmi zaporedni veliki kristalni globus. Štiriintridesetletna Lindsey Vonn bo vso energijo usmerila v pet zmag svetovnega pokala v hitrih disciplinah, s katerimi bi prehitela doslej najuspešnejšega alpskega smučarja vseh časov Ingermarja Stenmarka s 86 zmagami. Triindvajsetletna Mikaela Shiffrin pa je najbolj vroča alpska smučarka, ki ima v svoji karieri že 43 zmag svetovnega pokala, dva velika kristalna globusa in pet malih. Omenjena trojica je skupaj zbrala neverjetnih 183 zmag svetovnega pokala!

Hiter vzpon Mete Hrovat Poleg omenjene trojice ima alpsko smučanje še številne prepoznavne zvezdnike. V Söldnu bodo ta teden največ medijske pozornosti pobrali Švicarka Lara Gut, Norvežan Henrik Kristoffersen in Francoz Alexis Pinturault. Trojica bo storila vse, da Mikaeli Shiffrin in Marcelu Hirscherju prepreči niz osvajanja velikih globusov. Tudi slovensko alpsko smučanje ima v sezoni, ki bo doživela vrhunec na februarskem svetovnem prvenstvu v Areju, visoke apetite. Povratnica po poškodbi Ilka Štuhec ima sicer še dober mesec dni časa za napredek, saj jo prva večja preizkušnja čaka 30. novembra v Lake Louisu. Tudi slovenska moška reprezentanca v hitrih disciplinah ima še čas za piljenje forme, saj jo prve preizkušnje v Kanadi čakajo 24. novembra. Bodo pa že ta konec tedna pod drobnogledom specialisti za tehnične discipline, ki jih je v slovenskem alpskem smučanju največ. Predvsem v ženski konkurenci. Glavna slovenska upa začetka sezone bosta Meta Hrovat in Žan Kranjec. Kranjskogorčanki se je v minuli zimi uspelo priključiti k veleslalomskemu vrhu. Sicer se je na zmagovalne stopničke uvrstila enkrat, a je tudi na preostalih preizkušnjah s pristopom in smučanjem dokazala, da je trenutno najbolj vroča slovenska mlada alpska smučarka. Marca letos je dopolnila 20 let. Zanimivo je, da je rojena na isti dan kot devet let starejši Marcel Hirscher.