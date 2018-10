Od 16. oktobra do 23. novembra je mogoče v Mestu oblikovanja na Dunajski cesti 123 spremljati predavanja, razstave, arhitekturne mize, oblikovalsko okuševalnico, konference in poslovne kontaktne mize.

Šestnajsta edicija se je začela s slovesno podelitvijo nagrad, ki so postale poleg nagrad Društva oblikovalcev Slovenije ene najpomembnejših s področja oblikovanj. Najprestižnejša je gotovo nagrada oblikovanje leta, ki jo je letos prejel izdelek mesi m tablet ecg oblikovalskega studia Gigodesign. Strokovna žirija je ugotovila, da je bilo letos prijavljenih več tehnološko dovršenih izdelkov, svoj izbor pa utemeljila takole: »Mesi m tablet ecg je tehnološko dovršen sistem medicinskih naprav za diagnostiko v primarnem zdravstvu. Pri razvoju so bile upoštevane posebnosti zdravstvenega okolja, ki potrebuje hitre odzive; zato je naprava majhna, lahka in prenosna. Uporabniški vmesnik pa je zasnovan v skladu s potrebami zdravstvenega osebja in je intuitiven za uporabo, kar pomaga pri hitrem uvajanju kompleksnih medicinskih naprav v delovno okolje. Izdelek prinaša moderno oblikovanje, brezpapirno vodenje bolnikov in osebju prijazno uporabniško izkušnjo.«

Meblovo pohištvo iz leta 1970

Podelili so dve nagradi interier leta, eno za javni in eno za zasebni interier. V kategoriji javni interier je žirija izbirala med poslovnimi prostori, javnimi lokali in prostori za oddih. Nagrado je podelila projektu Kolonada, ki obsega prenovo poslovnih prostorov Ljubljanske borze avtorjev Kosi in partnerji (Ana Kosi, Ognen Arsov, Kaja Todorović) in Arhitektura 2211 (Peter Cesar, Bine Tekavec). V kategoriji zasebnega interierja je žirija ugotovila, da je opaziti rast kulture oblikovanja interierja, in izbrala za finalista projekt Interier hiše NB v Slovenj Gradcu avtorjev MCA – Miha Čebulj arhitektura (Miha Čebulj in Špela Štern).

Za slovensko stroko je izjemno pomembna nagrada brezčasni, saj predstavlja dediščino oblikovanja v Sloveniji in nagrajuje tisto oblikovanje, ki je prestalo preizkus časa in dokazalo trajno vrednost. V prestižno zbirko Brezčasno oblikovanje je tako letos stopil program pohištva E (1970) oblikovalke in arhitektke Ljerke Finžgar, ki ga je oblikovala za Meblo. Ljerka Finžgar je bila v sedemdesetih in osemdesetih letih minulega stoletja gonilna sila Meblovega oblikovanja in je s programom E prekinila dolgo tradicijo za uporabnika dokaj toge proizvodnje pohištvenih garnitur. Ustvarila na videz preprost, modularen sistem tipskih stranic, elementov in spojev, s katerimi je predvidela številne variante pohištvenih sklopov, ki so uporabniku omogočale svobodnejše ustvarjanje lastnega ambienta.