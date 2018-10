Zgodovina Slovenije v stripu

Zgodovina Slovenije v stripu zna biti zanimiva tudi za tiste učence, ki niso ravno ljubitelji branja, sem pomislil, ko sem v knjižnici opazil knjigo avtorjev Žige X. Gombača in Ivana Mitrevskega. In tudi je. Ima pa eno napako: z izjemo slovenskega tolarja, telovadca Borisa Gregorke in omembe nekaj drugih umetnikov se zgodovina, ki naj bi jo poznali osnovnošolci, konča s koncem prve svetovne vojne. Bi bilo morda bogokletno, če bi se med raznimi kapami našli tudi »triglavka« in »titovka«? Pa slika kakšnega od dinarjev ne bi bila odveč, kajne? Da ne omenjam raznih zastav… Sicer pa dr. France Fascikel nekje v knjigi spregovori: »Pri mojih brkih, zgodovinska dejstva so popačena, vse je treba popraviti.« Problem je samo v tem, da večine zgodovinskih dejstev iz 20. stoletja sploh ni, in jih torej ni mogoče popraviti.