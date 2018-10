Po zmagi ekipe Dallas Mavericks nad Chicago Bulls s 115 proti 109 so bile ponovno vse luči ameriškega košarkarskega sveta usmerjene v Luko Dončića. In seveda so mu mediji ponovno peli slavo. Navduševali so se nad njegovo samozavestjo, češ, kako je lahko novinec s tako lahkoto sodniku zabrusil, da žoga ne laže, ko mu je po njegovem mnenju nepravično dosodil osebno napako. V komentarjih so slavili njegovo sposobnost, da nadzoruje tekmo,