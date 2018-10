Bolgarske oblasti so ob pomoči Europola ter ameriške tajne službe v kleti hotela ob Črnem morju odkrile eno največjih in najmodernejših tiskarn ponarejenega denarja ter ob tem zasegli še znatno vsoto že natisnjenih evrov in dolarjev.

Z Europola so sporočili, da so zasegli 11 milijonov evrov ter 1,7 milijona ameriških dolarjev v ponarejenih bankovcih za 50, 100 in 500 evrov ter 50 in 100 dolarjev. Nezakonito tiskarno denarja so odkrili v kleti nekega hotela v kraju Sunny Beach (Slantchev Briag), letovišču ob Črnem morju. Na Europolu poudarjajo, da gre za eno največjih, zagotovo pa najmodernejšo tovrstno tiskarno denarja, ki so jo odkrili v zadnjih letih. Razumljivo je, da so tiskali izjemno kakovostne ponaredke, ki se jih težko odkrije. Operacijo so sicer izpeljali že v soboto, ko so opravili več kot 30 hišnih preiskav po celi Bolgariji. Pridržali so štiri člane združbe, vključno z lastnikom hotela.

V tej fazi preiskave so glede na to, da je tiskarna povsem nova, bolgarske oblasti prepričane, da je bolj malo možnosti, da so kaj od že natisnjenega denarja člani organizirane kriminalne združbe morebiti že spravili v obtok.

»Gre za največjo tiskarno ponarejenega denarja, ki smo jo odkrili v zadnjih enajstih letih,« je navedbe Europola dopolnil namestnik glavnega bolgarskega tožilca Ivan Geshev. Bolgarija sicer velja za eno od največjih »proizvajalk« ponarejenih evrov in dolarjev. Med tovrstnimi državami so na črni listi še Kolumbija, Čile in Severna Koreja.