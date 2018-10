Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so se vrhovni sodniki tako odločili zaradi kršitev pravice do obrambe, ki jih je Novič uveljavljal v zahtevi za varstvo zakonitosti.

Zahtevo so Novičevi odvetniki spisali, potem ko je višje sodišče decembra lani pravnomočno potrdilo sodbo okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je Noviča 13. aprila lani spoznalo za krivega umora Jamnika decembra 2014 in mu dosodilo 25 let zapora.

Minilo je 30 dni, a vrhovno sodišče strankam še ni poslalo celotne odločitve in še vedno ni znan odgovor na ugibanja o tem, ali so Noviča mor