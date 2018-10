Vodja vladne pogajalske skupine Peter Pogačar je današnji, uvodni sestanek ocenil kot konstruktiven. Napovedal je, da bodo tudi na podlagi današnjih dodatnih obrazložitev stavkovnih zahtev znotraj krovne vladne pogajalske skupine opravil dodaten razmislek na to temo in se nato s policijskima sindikatoma, ki sodelujeta v skupnem stavkovnem odboru, sestali v najkrajšem možnem času ter nadaljevali pogajanja s ciljem, da dosežejo stavkovni sporazum in se stavka policistov konča.

Policisti namreč od 1. oktobra nadaljujejo stavko, ki so jo začeli 12. februarja, nato pa sredi marca zaradi odstopa prejšnjega premiera Mira Cerarja zamrznili. Uroševič je danes poudaril, da v njihovem primeru ne gre za pogajanja glede zviševanja plač, ampak za ponovno vzpostavitev razmerij, ki so bila porušena z dvigom plač nekaterim skupinam v letu 2017. A priznava, da ponovna vzpostavitev teh razmerij pomeni dvig plač.

S stavko policisti namreč zahtevajo vzpostavitev razmerij med plačami, kot so bila postavljena s stavkovnim sporazumom sredi leta 2016. Takrat sta sindikata z vlado dosegla sporazum, ki je policistom prinesel višje plače. A so bila nato v okviru odprave plačnih anomalij določena boljša vrednotenja delovnih mest tudi pri ostalih pooblaščenih uradnih osebah.