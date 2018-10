MHP želi s prevzemom, za katerega je priglasitev Agenciji za varstvo konkurence (AVK) vložila 21. septembra, ta pa o soglasju še ni odločila, narediti »močan odtis« v Evropi in ptujsko družbo oblikovati v svojo bazo za izvoz izdelkov tudi v zahodno Evropo, je danes na srečanju z novinarji v Ljubljani dejal neizvršni direktor MHP John Rich.

Ker postopki še niso zaključeni, o vrednosti posla ni mogel govoriti, dejal pa je, da bo to ena najpomembnejših transakcij MHP doslej. Prevzem nameravajo financirati z lastnimi sredstvi iz bilance, kar jim omogoča denarni tok. Pridobili so že soglasje regulatorjev v Avstriji in Makedoniji ter, kot so dodatno sporočili iz MHP, danes še v Srbiji, čakajo pa še na odločitev v Romuniji in Sloveniji.

Rich pričakuje, da bo skrbni pregled končan v štirih tednih, doslej pa v pregledu ni bilo ugotovitev, ki bi jih odvrnile od posla. Gre za dobro podjetje z dobim vodstvom ter močnimi blagovnimi znamkami in visokim tržnim deležem, je prevzemno tarčo pohvalil Rich. Sedanji menedžment bi ohranili tudi po prevzemu, prav tako bi morebitne kadrovske okrepitve poiskali v Sloveniji.

Perutnino Ptuj nameravajo graditi naprej in vanjo v petih letih vložiti »na stotine milijonov dolarjev«, je napovedal, saj da gre za panogo, ki zahteva velike investicije. V Ukrajini so po njegovih besedah npr. v zadnjih sedmih letih v modernizacijo proizvodnih obratov vložili 1,7 milijarde dolarjev.