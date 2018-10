S prepričljivo večino (571 glasov za, 53 proti, 34 vzdržanih) je evropski parlament potrdil svoje pogajalsko izhodišče za postopno zmanjšanje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo. Na področjih, kjer že obstajajo alternative, bo uvedena prepoved na uporabo plastičnih vatiranih palčk, plastičnih kozarcev, krožnikov in pribora, slamic, palčk za mešanje tekočin ter palčk za balone. Pijače, katerih embalaža je narejena iz plastike za enkratno uporabo, bodo še naprej smele biti pakirane tako, a le če pokrovčkov iz embalaže ne bo možno odstraniti.

Države članice bodo morale zmanjšati uporabo plastike za enkratno uporabo tudi tako, tako da bodo postavile omejitve z nacionalnimi načrti, proizvajalci plastike za enkratno uporabo pa bodo morali tudi delno nositi stroške upravljanja s temi odpadki. Postopoma bodo države članice morale zmanjšati tudi uporabo lahkih vrečk in embalaže za hitro prehrano, tobačna industrija pa naj bi k čistejšemu okolju pripomogla z zmanjšano uporabo cigaretnih filtrov.

Svoje pogajalsko izhodišče morajo sedaj določiti še države članice. Pogajanja med komisijo, parlamentom in svetom EU se bodo nato predvidoma začela v drugi polovici novembra, zaključili pa naj bi jih do konca leta.

#PlenPE Essai transformé pour mon rapport sur la directive #plastiques à usage unique ! Une victoire pour nos océans, pour l’environnement et pour les générations futures. Objectif : se débarrasser de 70% des déchets plastiques les plus retrouvés sur les plages. #singleuseplasticpic.twitter.com/U6mEVjYqHQ — Frédérique Ries (@Frederiqueries) October 24, 2018

S sprejetjem stališča parlamenta je bila zadovoljna tudi evropska poslanka Romana Tomc (SDS/ELS), ki je za politično skupino ELS na odboru za ekonomske zadeve pripravljala mnenje o tej direktivi. »Vesela sem, da je dobil predlog komisije v Evropskem parlamentu veliko podporo. Res se utapljamo v plastiki, uporabljamo jo tudi tam, kjer njena uporaba nima nikakršnega vzdržnega razloga. Odvržena plastika, ki konča na obalah oceanov in se ne reciklira, povzroča veliko okoljsko škodo, na drugi strani pa pomeni tudi veliko izgubljenih milijonov za industrijo,« je sporočila Tomčeva.

Evroposlanec Igor Šoltes (Zeleni) je na zasedanju opozoril na obsežnosti onesnaževanja s plastiko na svetu. Na svetu se namreč po njegovih besedah vsako minuto proda več kot milijon plastenk in tudi to je za Šoltesa dokaz, da je plastika postala vsakdan našega življenja. "Plastika je ubijalec naše prihodnosti in moramo se zavedati, da bo do leta 2050, če ne bomo spremenili nič, v morju več plastike kot rib. Ta plastika prodira povsod, tudi v hrano, uničuje in ubija živali, našli so jo celo v človeškem telesu, kar je najbolj zgovoren dokaz, da je takojšnje in odločno ukrepanje nujno. Tudi mikroplastika, ki je posledica toliko odvržene plastike, resno ogroža naš planet," je dejal Šoltes, ki je prav tako podprl različico direktive o zmanjšanju uporabe plastike v enkratne namene, ki jo predlaga evropski parlament. Šoltes meni, da z močno podporo potrjen predlog direktive pošilja jasno sporočilo, da s spremembe potrebne in da ne smemo pristajati več zgolj na potrošniško miselnost uporabe plastike za enkraten namen.