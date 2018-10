Kot je povedal namestnik poveljnika PGD Postojna Andrej Tratnik, je bil ob njihovem prihodu požar v notranjosti tiskarne povsem razvit. Temperature so bile izjemno visoke, prek 150 stopinj že na vhodu v prostore, tako da so poklicali na pomoč okrepitve sosednjih društev, prav tako so uporabili veliko število dihalnih aparatov. Del strehe so razrezali in s tem pred zublji obvarovali sosednje stavbe. Po dveh urah so požar ukrotili ter do jutra izvajali še požarno stražo. Poškodovanih k sreči ni bilo.