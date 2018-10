Med šestimi zelo hudo poškodovanimi je eden v kritičnem stanju in mu bodo morali najverjetneje amputirati stopalo. Nesreča se je zgodila v torek okoli 19.30 na postaji Repubblica v bližini železniške postaje Termini. Po pisanju časnika Il Messaggero naj bi se ruski navijači odpravljali na tekmo nogometne lige prvakov, pri izhodu iz postaje pa naj bi opiti skakali po tekočih stopnicah, ki so nato pod njihovo težo popustile. Več jih je bilo ujetih v zveriženi kovini.

Poleg tega naj bi več ruskih navijačev teklo proti izhodu s postaje in pri tem podrlo več ljudi, ki so se pri tem poškodovali. Med poškodovanimi je največ ruskih državljanov, nekaj je tudi Ukrajincev in Italijanov. Rusko veleposlaništvo v Rimu je po poročanju ruske tiskovne agencije Tass davi sporočilo, da je v bolnišnicah 15 ruskih in štirje ukrajinski državljani.

Pomoč v bolnišnici so morali nuditi tudi trem navijačem, ki so se zapletli v pretepa v bližini Olimpijskega stadiona. Enega izmed njih so zabodli, dva pa imata poškodbe, ki so posledica udarcev.