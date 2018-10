Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na današnji seji med drugim obravnaval predlog stališča Slovenije do predlagane evropske direktive o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo na okolje. Kot je povedal Zajc, Slovenija v splošnem podpira predlagane ukrepe, s katerimi se uveljavlja hierarhija ravnanja z odpadki s konkretnimi zahtevami glede preprečevanja nekaterih plastičnih proizvodov za enkratno uporabo.

Slovenija se bo na evropski ravni zavzemala za različno obravnavanje izdelkov iz premaznih papirjev in laminiranih kartonov ter izdelkov iz plastike, z vidika možnosti njihovega recikliranja oz. vpliva na okolje. Podpira tudi 90-odstotni cilj za ločeno zbiranje plastenk do leta 2025 in določbe o razširjeni odgovornosti proizvajalca z namenom spodbuditi skrb za celoten življenjski krog izdelkov na stroškovno učinkovit način.