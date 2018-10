Detroit je podjetno krenil v novo sezono, na treh tekmah so vknjižili prav toliko zmag in v vzhodni konferenci skupaj s Torontom in Milwaukeejem v novi sezoni še ne poznajo poraza.

Prvi junak domačega moštva je bil Griffin, ki je 50 točkam, kar je njegov najboljši dosežek v ligi NBA, dodal še 14 skokov in šest podaj. Devetindvajsetletnik je v izdihljajih rednega dela tekme dosegel koš za podaljšek. Pred iztekom podaljška pa je pod osebno napako poskrbel za izenačenje 132:132 ter nato bil še natančen pri izvajanju prostega meta.

»Borimo se, sprejemamo udarce, grizemo naprej. Ob polčasu sem si mislil, da bo to ena tistih tekem, kjer bo tisti, ki je bolj agresiven, ki zadaja več udarcev, zmagal. Da bo šlo za to, kdo lahko prejme največ udarcev, in prav to smo naredili. Verjeli smo vase, se borili in končali tekmo,« je po koncu razmišljal junak tekme.

Blake Griffin