Raziskavo so izvedli na ameriški kliniki Cleveland s sedežem v ameriški zvezni državi Ohio, in sicer v zelo velikem obsegu. V obdobju 13 let so opazovali 122.006 sodelujočih v raziskavi različnih starostnih skupin.

Vsi sodelujoči so najprej opravili test telesne pripravljenosti, s katerim so jim izmerili kardiorespiratorne zmogljivosti, kot sta delovanje srca in dihanje. Na podlagi rezultatov so jih razdelili v pet različnih skupin, lestvica pa je segala od popolnoma nedejavnih udeležencev raziskave do tistih, ki se izredno veliko ukvarjajo s športom. V naslednjih letih so nato primerjali umrljivost sodelujočih v posamezni skupini.