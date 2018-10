Skupina šestih moških je v trgovino z elektronskimi cigaretami prvič vstopila sredi belega dne. »Bilo je nekaj prerivanja,« je povedal prodajalec Didier. »Vendar pa jim nisem dal ničesar. Dejal sem jim, da bom imel 2000 ali 3000 evrov, če bodo prišli nazaj,« je povedal za britanski BBC in dodal, da je pogovor trajal približno 15 minut.

»Bilo je kot v komediji«

Roparji so mu verjeli in odšli. Nato je prodajalec poklical policijo, ki pa ni verjela, da se bodo vrnili.

A so ob 17.30 vendarle prišli nazaj. Didier jim je dejal, da še ni zaprl trgovine in da naj pridejo nazaj čez eno uro. Ko so se ob 18.30 znova vrnili jih je čakala policija in jih aretirala. Aretiranih je bilo pet moških, med njimi mladoletnik.

»Bilo je kot v komediji,« je ob tem povedal prodajalec. »Dobili so naziv najslabših roparjev v Belgiji,« je dodal.