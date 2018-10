Poslovil se je Alojz Rebula

V 95. letu starosti je ponoči v bolnišnici v Topolšici umrl pisatelj, dramaturg, esejist in prevajalec Alojz Rebula, je poročal Primorski dnevnik. Njegov opus obsega črtice, novele in romane ter refleksivno dnevniško in potopisno prozo. Med najznačilnejša dela sodijo romani Senčni ples, V Sibilinem vetru in Divji golob.