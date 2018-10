Glavni dobitki ameriških loterijskih iger, kot je Mega Millions, so zadnje čase vse večji, ker so se loterijske oblasti odločile iz ljudi izvleči več denarja, saj se je v zadnjih nekaj desetletjih delež Američanov, ki upajo na tovrstno srečo, padel s 70 na 50 odstotkov.

Lani so ceno srečke za igro Mega Millions podvojili na dva dolarja ter malce spremenili pravila igre. Prej je igralec izbiral med petimi številkami od ena do 75 in eno dodatno številko od ena do 15. Sedaj izbira med petimi številkami od ena do 70 in eno dodatno številko med ena do 25.

Možnosti, da nekdo pravilno izbere pet številk, so se povečale, vendar pa to ne pomaga veliko, saj so se možnosti za dodatno številko, brez katere ni glavnega dobitka, krepko zmanjšale.