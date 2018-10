V obtožnem predlogu Rastoderju očitajo storitev kaznivega dejanja overitve lažne vsebine, za kar je zagrožena kazen do treh let zapora, so zapisali na portalu Siol. Na obtožni klopi se je znašel skupaj z nekdanjim športnim direktorjem nogometnega kluba Olimpija (prej NK Ljubljana) Mirom Prezljem.

Kot spominja spletni portal, je bil Rastoder, sicer največji uvoznik eksotičnega sadja v Sloveniji, pred prihodom Milana Mandrića glavni financer tega kluba.

»Obdolžencema se očita, da sta na upravni enoti predložila potrdili o opravljenem vozniškem izpitu, po katerih so jima izdali vozniški dovoljenji, čeprav izpita nista opravljala in sta vedela, da je vsebina potrdil lažna,« so za Siol pojasnili na tožilstvu.

A še pred pričetkom sojenja proti Rastoderju je prišlo do zapletov. Sodišče je moralo poslovneža namreč izločiti iz kazenskega postopka in ga nadaljuje zgolj proti Prezlju. Za to se je odločilo "iz razlogov smotrnosti, zaradi njegove nenavzočnosti", je za spletni portal pojasnilo tožilstvo.

Pri tem ni znano, ali se je Rastoder izogibal sprejemanju sodne pošte in se ni odzval na pozive k udeležbi na glavni obravnavi, so še zapisali na portalu in dodali, da ljubljanski poslovnež že dalj časa ni dosegljiv za komentarje.