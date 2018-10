Lonely Planet je tokrat sestavil štiri sezname, vsak obsega 10 destinacij. Gre za najboljše države (top countries), najboljša mesta (top cities), najboljše regije (top regions) in destinacije z najvišjo vrednostjo (best value).

Slovenija je umeščena na 10. mesto med slednjimi. »Ta žep Evrope v malem je odlična izbira za vse, ki želijo izkusiti najboljše strani celine, a jim primanjkuje časa ali sredstev,« so zapisali na turističnem portalu.

»V enem dnevu lahko obiščete beneško obarvana obalna mesta, se povzpnete čez alpske prelaze in večerjate ob reki v središču Ljubljane,« so navedli. Ob tem so izpostavili tudi vrsto aktivnosti v naravi, ki jih ponuja Slovenija in ki so precej bolj finančno dostopne kot v drugih alpskih državah.