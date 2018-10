Tožilec ugotavlja ali je nadškofija kršila zakon o neprofitnih ustanovah v prestolnici. Zakon določa, da morajo neprofitne organizacije, ki so oproščene plačevanja davka, kot je med drugim katoliška cerkev, delovati v interesu javnosti. Če je nadškofija dejansko prikrivala zlorabe otrok, potem po besedah tožilca ni delovala v javnem interesu.

Okrožje Columbia ali Washington je posebna politično-upravna enota v okviru ZDA s svojimi posebnostmi. Obenem je neke vrste zvezna država in obenem ni. Pravosodni minister Washingtona zaradi tega nima pristojnosti za pregon kaznivih dejanj, lahko pa kršitelje preganja civilno, kar pomeni za denarne in druge odškodnine.

Duhovnikom ni treba prijaviti zlorab

Duhovniki v Washingtonu po zakonu niso obvezni prijaviti zlorab, vendar pa so to po zakonu obvezni drugi zaposleni v nadškofiji, na primer učitelji v katoliških šolah in drugi delavci. Nadškofija zagotavlja, da so imeli zadnji primer zlorabe otroka s strani duhovnika pred skoraj 20 leti.

Papež Frančišek je poleti degradiral kardinala Theodora McCarricka, ki je obtožen spolne zlorabe mladoletnika. McCarrick vztraja pri nedolžnosti in se je umaknil v samostan v Nebrasko.

Pred kratkim pa je odstopil njegov naslednik Wuerl zaradi obtožb o prikrivanju zločinov iz časa, ko je bil škof v Pittsbughu. Wuerl sicer še naprej vodi nadškofijo Washingtona, dokler mu papež ne najde naslednika. Podobne preiskave kot v Washingtonu potekajo tudi drugod po ZDA.