Ministrstvo za okolje in prostor, direkcija za vode in izvajalca, podjetji Hidrotehnik in Nivo Eko, so v začetku avgusta letos podpisali pogodbo o sanaciji Podvinskega jezu, na katerem so se prva dela začela septembra, končana pa naj bi bila do konca leta.

Jez se je že trikrat porušil Podvinski jez je ključen za poplavno varnost naselij Preserje, Parižlje in Polzela. Zgrajen je bil leta 1903 v naselju Male Braslovče z namenom ohranjanja nivelete dna Savinje in zagotavljanja stalnega dotoka vode v podvinsko-žalsko strugo, na kateri je v preteklosti delovalo večje število mlinov in žag. V sodobnem času se voda uporablja za tehnološko vodo, namakanje kmetijskih zemljišč, gojenje sladkovodnih organizmov in delovanje malih hidroelektrarn, visoke vode pa so jez že trikrat porušile, nazadnje v poplavah leta 1990. Takrat je bil tudi obnovljen, po tem letu pa se je zaradi niza visokih vod dno Savinje začelo poglabljati, kar je še dodatno povečevalo pretočnost struge. Reka Savinja je Podvinski jez na sredini že tako močno spodjedla, da voda teče pod njim, ob vnovični visoki vodi pa bi se lahko tudi porušil. »To pa bi bila prava ekološka katastrofa za vse žive organizme v več kot tristo let stari strugi, prav tako bi se s s tem porušila stabilnost brežin, kar pomeni, da bi lahko poplavni val dolvodno resno ogrozil območja vse do Polzele,« je ob predstavitvi sanacije Podvinskega jezu povedal Uroš Vogrinc iz podjetja Nivo Eko.