V enajstem kolu prve hrvaške lige je Rijeka, ki jo vodi nekdanji trener Olimpije Igor Bišćan, na gostovanju pri Interju v Zaprešiću zmagala z 2:1. Navijaška skupina Armada kljub temu želi zamenjavo trenerja. Čeprav je Bišćan nekdanjo ekipo Matjaža Keka popeljal do prve prvenstvene zmage po šestih tekmah brez uspeha, ga navijači Rijeke ne želijo na klopi svojega kluba. Še vedno mu niso odpustili dogodka iz leta 1999, ko je dosegel gol za Dinamo, proslavil pa ga je z držanjem za mednožje pred navijači Armade.

Petdeset navijačev Rijeke je na gostovanju v Zaprešiću držalo svojo obljubo pred tekmo. Srečanja so se udeležili, a v znak protesta proti novemu trenerju niso navijali. Rijeka je dvoboj z Interjem vseeno dobila, čeprav so beli skoraj vso uro igrali z igralcem manj. V 36. minuti je bil namreč izključen Stjepan Lončar. Štiridesetletni Igor Bišćan je bil po dvoboju zadovoljen: »Tekmo bi razdelil na dva dela – pred in po izključitvi. Imeli smo visoko posest žoge, s čimer sem zadovoljen. Po izključitvi smo pokazali karakter. To je bil za prvo tekmo kar dober test, ki smo ga po mojem mnenju opravili zelo dobro.« Med njegovim intervjujem so člani Armade žvižgali in vzklikali »Daj odpoved!« in »Ostani v Zagrebu!«.