Barcelona bo v derbiju večera v tretjem krogu lige prvakov gostila Inter. Kluba v novi sezoni evropskega tekmovanja do zdaj še nista oddala niti točke, zato sta glavna kandidata za napredovanje iz skupine B. Inter je pripotoval v Katalonijo po sladki zmagi na milanskem derbiju, Barcelona pa se bo morala v naslednjih treh tednih navaditi na življenje brez čarovnika Lionela Messija, ki si je v soboto zvečer proti Sevilli na desni roki zlomil koželjnico.

Poškodba argentinskega virtuoza je boleč udarec za Barcelono. Znano je namreč, da so nastopi katalonskega kolektiva močno odvisni od Messijevega navdiha, a številke kažejo, da zna Barcelona zmagovati tudi brez svojega prvega zvezdnika. V zadnjih desetih letih je Messi v modro-rdečem dresu izpustil 79 od 618 tekem, Barcelona pa je v tem obdobju vpisala 60 zmag, 9 remijev in 10 porazov. V zadnjih petih letih je bila brez Messijeve pomoči poražena le v španskem prvenstvu, ko je priznala premoč Sevilli, Celti in Levanteju.

Tokrat se španskim prvakom brez Messija obetajo dodatne težave predvsem zaradi luknjičaste obrambe, ki že dva meseca kljub razpoloženemu vratarju Marcu Andreju Ter Stegnu ni ohranila mreže nedotaknjene. Vlogo vodje bo ob odsotnosti Messija prevzel Philippe Coutinho, ki se mu obeta več prostora na sredini igrišča, v napadu pa bo več odgovornosti padlo na ramena Luisa Suareza in Ousmaneja Dembeleja. »Nobenega dvoma ni, da smo brez Messija v občutljivem obdobju. Pogrešali ga bomo, a hkrati poskušali ohraniti prepoznaven sistem igre,« pravi trener Ernesto Valverde.

Na velikem odru stadiona Camp Nou bo prvič gostoval upokojeni slovenski reprezentant Samir Handanović, za katerega se je po pisanju španskih medijev Barcelona zanimala pred petimi leti. Inter je v sijajni formi, saj je v vseh tekmovanjih nanizal sedem zmag zapovrstjo. Če bo slavil tudi v Barceloni, bo šele drugič v zgodovini kluba v ligi prvakov dosegel uvodne tri zmage v nizu. Naloga ne bo enostavna, saj so Katalonci na domačem igrišču proti italijanskemu predstavniku nazadnje izgubili aprila 2003, ko je bil Juventus boljši z 2:1. Od tedaj so nanizali deset zmag in tri remije. Zadnji domači evropski poraz so doživeli maja 2013, ko je bil v polfinalu lige prvakov s 3:0 boljši Bayern.