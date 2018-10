Češpljev tačkerle

Za testo potrebujemo 500 g škrobnatega krompirja, 300 g moke, 2 jajci, 30 g masla ali olja, 10 g soli. Za nadev in zabelo še 100 g masla, 70 g drobtin (po želji), sladkor v prahu, 125 g goste češpljeve marmelade oziroma povidla.

Krompir skuhamo in olupimo, olupljenega pa gladko pretlačimo in nekoliko ohladimo. Dodamo moko in sol ter jajce in maščobo, nato pa ugnetemo gladko testo, ki naj pol ure počiva. Spočito testo na pomokani površini tanko razvaljamo in z rezilnim kolescem narežemo na pravokotnike. Na vsakega damo malo povidla oziroma marmelade (odlično je, če jo začinimo z rumom in cimetom), nato pa ga prepognemo na polovico in robove dobro zatisnemo, da nastanejo zaprti žepki, polnjeni z marmelado. Žepke skuhamo v rahlo osoljenem kropu (ko priplavajo na površino, so kuhani) in jih dobro odcedimo. Medtem v veliki ponvi razpustimo maslo in (po želji) dodamo drobtine, nato pa v tej zabeli po nekaj naenkrat na hitro popražimo žepke, da dobijo zlato skorjico. Po želji jih posujemo s sladkorjem v prahu in postrežemo kot odlično sladico. Denimo s čajem.

l Po enakem postopku, le da sladkor izvzamemo, lahko pripravimo številne slane različice. Denimo s skuto in špinačo, sušenim paradižnikom in mocarelo, celo s praženimi gobami, lososom, različnimi mesnimi in zelenjavnimi nadevi, z različnimi siri in zelišči, rikoto, porom in parmezanom, pinjolami, skuto in pršutom… Samo domišljija je meja.

l Povidl pripravimo tako, da 2,5 kilograma dobro zrelih češpelj razkoščičimo in zmeljemo z mlinom za meso, zalijemo z dvema decilitroma kisa in dodamo pol kilograma sladkorja. Pustimo odležati čez noč, naslednji dan pa brez mešanja počasi kuhamo približno tri ure, da se zgosti, nato ga uporabimo ali vložimo kot marmelado. Če je pregost, ga enostavno razredčimo z rumom, kar še izboljša okus. Tega izboljšajo tudi klinčki in cimet.