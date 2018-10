Matthew Charlesworth, Humanfish: Govorili so mi, da kraft piva ne bo nihče pil

Vzačetku novembra bo minilo deset let, odkar je Avstralec Matthew Charlesworth zvaril prvo slovensko kraft pivo. Takrat še v Slovenj Gradcu, zdaj je sedež pivovarne Humanfish na Vrhniki. Zvarek red irish ale je bil nekaj popolnoma drugega, kot so si predstavljali pivci, navajeni klasičnih napitkov Uniona in Laškega. Čeprav so mu napovedovali, da novega piva ne bo nihče pil, kaj šele kupoval, je prav Matt tisti, ki je bil mnogim navdih, da so začeli tudi sami doma kuhati pivo in odpirati kraft pivovarne.